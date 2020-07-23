Бойцы ЛНР уничтожили военного ВСУ в ходе новой контратаки по армии Украины

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23 июля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли потери в результате новой контратаки бойцов ЛНР. Об этом рассказывается в заявлении, распространенном Народной милицией самопровозглашенной республики.

Отмечается, что накануне военнослужащие 93-й бригады ВСУ обстреляли из БМП село Знаменка. В ходе ответного удара, приведшего к подавлению огневой активности противника, ополченцы уничтожили одного киевского силовика. Еще один человек ранен.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция ДНР сделала заявление, в котором говорится об атаке бойцов ВСУ на юге Донецкой области, приведшей к возгоранию трех домов.