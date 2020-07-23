Британка сыграла свадьбу и умерла спустя месяц после этого

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23 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Кольца. Фото: pixabay.com

В британском Хэмпшире девушка умерла спустя месяц после собственной свадьбы. Предложение руки и сердца Таш сделал ее молодой человек Саймон, с которым она познакомилась прошлым летом на свидании вслепую.

В середине зимы британка почувствовала сильную боль в районе ребер, но списала это на физическое переутомление на работе. Однако боли становились сильнее, и девушке пришлось обратиться к врачу.

Весной этого года в больнице у нее диагностировали онкологию - четвертую стадию веретеноклеточной саркомы. Лечение не помогло, и врачи сообщили, что Таш осталось жить всего несколько недель. Узнав об этом, Саймон сделал предложение своей возлюбленной. Паре в качестве исключения разрешили провести брачную церемонию в больнице во время пандемии коронавируса. Девушка скончалась спустя месяц после свадьбы.

«Мы использовали по максимуму каждый момент, что у нас был. Наша свадьба была самым счастливым днем моей жизни. В тот день мы забыли о ее болезни», - признался Саймон.