Торжество обернулось трагедией. В Москве невеста умерла на собственной свадьбе
12 июля 2020, 09:50[ «Аргументы Недели» ]
В Москве невеста умерла прямо на собственной свадьбе. Трагедия произошла в разгар праздничного банкета в одном из ресторанов города. 25-летней девушке стало плохо, она начала задыхаться и потеряла сознание.
Родственники и гости вызвали скорую помощь. Чтобы помощь новобрачной, экстренно приехала еще одна бригада врачей-реаниматологов, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, невеста умерла от анафилактического шока. Анафилактический шок — сильная аллергическая реакция, в частности, на некоторые медикаменты, еду и продукты.
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