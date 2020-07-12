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Торжество обернулось трагедией. В Москве невеста умерла на собственной свадьбе

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Торжество обернулось трагедией. В Москве невеста умерла на собственной свадьбе

В Москве невеста умерла прямо на собственной свадьбе. Трагедия произошла в разгар праздничного банкета в одном из ресторанов города. 25-летней девушке стало плохо, она начала задыхаться и потеряла сознание.

Родственники и гости вызвали скорую помощь. Чтобы помощь новобрачной, экстренно приехала еще одна бригада врачей-реаниматологов, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, невеста умерла от анафилактического шока. Анафилактический шок — сильная аллергическая реакция,  в частности, на некоторые медикаменты, еду и продукты.

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