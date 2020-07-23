Повар британской королевы раскрыл рецепт идеальных сосисок
23 июля 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]
Шеф-повар Джефф Бейкер, ранее готовивший лично для королевы Великобритании Елизаветы II, рассказал рецепт идеальных жареных сосисок. Оказалось, с виду простое блюдо требует соблюдения некоторых правил.
Бейкер заявил, что сосиски нужно достать из холодильника за 20 минут до приготовления, иначе они могут прожариться неравномерно, а кожица некрасиво лопнет. Жарить сосиски нужно на сковороде с антипригарным покрытием, смазанной чайной ложкой гусиного или утиного жира. Выкладывать сосиски на сковороду нужно так, чтобы они не касались друг друга. Готовить блюдо нужно на среднем огне, при этом регулярно переворачивать сосиски, пока они не станут золотистыми. Подавать сразу не надо – лучше подождать несколько минут.
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