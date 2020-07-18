Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего на борьбу с коронавирусом $41 млн

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18 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Букингемский дворец

Елизавета II посвящает Тома Мура в рыцари, Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II накануне посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, собравшего на борьбу с COVID-19 пожертвований на сумму 41 миллион долларов.

Том Мур, который отпраздновал вековой юбилей, пообещал 100 раз обойти свой сад, чтобы собрать пожертвования для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с пандемией коронавируса нового типа. Ветеран привлек к своей акции внимание многих людей, вследствие чего вместо запланированной суммы в 1 тысячу фунтов смог собрать 32 миллиона фунтов (41 миллион долларов).

После этого Мур был приглашен в Виндзорский замок. 17 июля ветеран встретился с королевой. Пожилой мужчина стоял, опираясь на ходунки, когда Елизавета II коснулась его плеча мечом своего отца Георга VI и посвятила в рыцари.