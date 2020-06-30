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Елизавета II побеседовала по телефону с Трампом

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета II побеседовала по телефону с Трампом
Дональд Трамп, Елизавета II, фото: twitter.com/RoyalFamily/

Королева Британии Елизавета II провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры состоялись в преддверии Дня Независимости, который празднуется в Сединенных Штатах 4 июля.

Королева побеседовала также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Новой Зеландии Джастиной Ардерн, а также канадским премьер-министром Джастином Трюдо и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, сообщается в Twitter королевской семьи. О чем были переговоры - не уточняется.

НС

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