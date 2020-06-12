Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Елизавета II поздравила граждан РФ с Днем России

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Елизавета II поздравила граждан РФ с Днем России
королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II в пятницу, 12 июня, поздравила граждан РФ с Днем России. Об этом сообщили ранее сегодня сотрудники посольства Соединенного Королевства в Москве.

Елизавета II подчеркнула, что с большим удовольствием направляет самые теплые поздравления по случаю национального праздника, а также наилучшие пожелания российскому народу "в это трудное время".

Ранее сегодня сообщалось, что президента России Владимира Путина и граждан Российской Федерации с праздником поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, который отметил, что РФ добивается больших успехов и преодолевает все препятствия.

ЕТ

В мире

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

Продемонстрированное в течение года снижение рейтинга Владимира Зеленского с 73% до порядка 37% является «феноменальным провалом» политика. Об этом заявил Олег Онопко, депутат парламента непризнанной ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью