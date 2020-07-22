СБУ задержала вероятного участника убийства главы ДНР Александра Захарченко

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава ДНР Александр Захарченко, Senkar Tomas / globallookpress.com

Представители Службы безопасности Украины задержали экс-сотрудника правоохранительных органов страны Андрея Байдалу. Он, согласно версии, озвученной ранее в ДНР, являлся участником убийства главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

Как пишет российское интернет-издание News Front, Байдала заподозрен украинскими силовиками в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В Донецке полагают, что Андрей Байдала руководил агентами, организовавшими убийство Александра Захарченко, и отдал распоряжение об устранении лидера ДНР.

Ранее в среду Народная милиция республики выступила с экстренным заявлением о новых потерях киевских военных в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.