Жительница Вьетнама не стриглась 64 года и отрастила косу длиной шесть метров
22 июля 2020, 18:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Dunya News
Жительница Вьетнама Нгуйен Тхи Динх в течение 64 лет не стригла волосы. Согласно последней информации журналистов, женщине удалось отрастить очень длинную косу, которая достигает 6 метров.
Пожилая жительница Вьетнама сообщила, что впервые обрезала свои волосы в 19 лет, после чего у нее возникли сильные головные боли. Родители отвели дочь к врачу, но лечение не помогло. Тогда Нгуен Тхи Динх приняла решение больше никогда не посещать парикмахера и не мыть шевелюру шампунем.
Сейчас женщине 83 года. Ее волосы, скатались в очень плотный жгут и, по утверждению самой обладательницы шестиметровой косы, стали "похожи на питона".
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