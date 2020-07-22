Жительница Вьетнама не стриглась 64 года и отрастила косу длиной шесть метров

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22 июля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Dunya News

коса, pixabay.com

Жительница Вьетнама Нгуйен Тхи Динх в течение 64 лет не стригла волосы. Согласно последней информации журналистов, женщине удалось отрастить очень длинную косу, которая достигает 6 метров.

Пожилая жительница Вьетнама сообщила, что впервые обрезала свои волосы в 19 лет, после чего у нее возникли сильные головные боли. Родители отвели дочь к врачу, но лечение не помогло. Тогда Нгуен Тхи Динх приняла решение больше никогда не посещать парикмахера и не мыть шевелюру шампунем.

Сейчас женщине 83 года. Ее волосы, скатались в очень плотный жгут и, по утверждению самой обладательницы шестиметровой косы, стали "похожи на питона".