Стало известно, кто убил россиянина в Австрии

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: полицейская машина, pixabay.com

Виновные в убийстве чеченского блогера Анзора (Мамихана) Умарова записали видеообращение, в котором объяснили причину своего поступка. Известно, что погибший являлся просителем убежища из России в Австрии, его застрелили под Веной.

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя… Мы остановили его, поскольку должны были это сделать», - цитирует одного из родственников издание «Кавказ.Реалии».

Он отметил, что семья просила Мамихана прекратить блогерскую деятельность, но тот якобы ответил, что действует «под давлением европейских спецслужб, которые не оставляют его в покое». Тогда его близкие решили его «остановить в любом случае».

«В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами», - уточнил он.

По его словам, все, что Мамихан говорил против Рамзана Кадырова и его окружения «оскорбляло их».

Напомним, что предполагаемый преступник задержан. Жертва и стрелявший – выходцы из Чечни. При этом убитый Мамихан У. прибыл в Австрию в 2005 году, где получил иностранный паспорт на имя Мартин Б.