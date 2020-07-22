Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за 2020 год

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за 2020 год
основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

В среду, 22 июля, стало известно, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за текущий год. Об этом сообщили в гражданском объединении AnStifter.

Председатель организации Аннетте Оме-Райнике отметила, что репрессии в отношении Джулиана Ассанжа были направлены против его желания предоставить людям всеобъемлющие политические данные. Присуждение данной премии показывает, что право на безоговорочную свободу информации и прессы "должно соблюдаться и защищаться".

Размер присуждаемой награды, согласно информации, содержащейся в пресс-релизе, составляет 5 тысяч евро.

ЕТ

Жаркое из блогов

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

20 июля Путин, несмотря на массовые акции в поддержку хабаровского губернатора, отрешил Фургала от должности главы региона "в связи с утратой доверия". Временно исполнять обязанности губернатора президент поставил другого представителя ЛДПР – депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью