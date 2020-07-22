Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за 2020 год

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

В среду, 22 июля, стало известно, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за текущий год. Об этом сообщили в гражданском объединении AnStifter.

Председатель организации Аннетте Оме-Райнике отметила, что репрессии в отношении Джулиана Ассанжа были направлены против его желания предоставить людям всеобъемлющие политические данные. Присуждение данной премии показывает, что право на безоговорочную свободу информации и прессы "должно соблюдаться и защищаться".

Размер присуждаемой награды, согласно информации, содержащейся в пресс-релизе, составляет 5 тысяч евро.