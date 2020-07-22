Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за 2020 год
22 июля 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В среду, 22 июля, стало известно, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира за текущий год. Об этом сообщили в гражданском объединении AnStifter.
Председатель организации Аннетте Оме-Райнике отметила, что репрессии в отношении ДжулианаАссанжа были направлены против его желания предоставить людям всеобъемлющие политические данные. Присуждение данной премии показывает, что право на безоговорочную свободу информации и прессы "должно соблюдаться и защищаться".
Размер присуждаемой награды, согласно информации, содержащейся в пресс-релизе, составляет 5 тысяч евро.
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