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Источник: Ассанж стал отцом двоих сыновей, пока скрывался в Лондоне

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Источник: Ассанж стал отцом двоих сыновей, пока скрывался в Лондоне
Джулиан Ассанж, Ray Tang/ZUMAPRESS.com
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис попросила суд выпустить его из тюрьмы и заявила, что за время пребывания мужчины в посольстве Эквадора в Лондоне у них родилось двое детей.
 
Согласно некоторым данным, Стелла Моррис обручена с Джулианом Ассанжем уже около трех лет. Женщина воспитывает двоих их общих сыновей – двухлетнего Габриэля и годовалого Макса.
 
Стелла убеждена, что ее возлюбленный находится в опасности, так как в тюрьме, где его содержат, выявлены случаи заражения COVID-19. Более того, один заключенный скончался от этого заболевания. Моррис полагает, что Ассанж не переживет болезнь, если заразится, так как обладает слабым здоровьем.
ЕТ
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