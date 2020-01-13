В Лондоне прошли слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

//В мире 13+

13 января 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РТ

Мартин Уитли/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Сегодня в Лондонском суде слушалось дело об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Нашим коллегам удалось сделать короткую видеозапись. Друг Ассанжа заявил о существенном ухудшении состояния основателя WikiLeaks

Американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения. Ему инкриминируют еще 17 эпизодов нарушений закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Сегодня Ассанж присутствовал в суде Лондона на слушаниях по делу о его экстрадиции в США, на чем очень настаивают американские власти.

При этом американцы не скрывают, и все остальные прекрасно понимают, что если Джулиан Ассанж будет выдан в США – то остаток своих дней он проведет за решеткой. Сколько дней будет в этом остатке – это второй вопрос. Около суда, где проходило слушание дела, сегодня собралась немалая группа поддержки с плакатами, призывающими не допустить экстрадиции Ассанжа. Нашим коллегам удалось сделать короткую видеозапись - Джулиан Ассанж в тюремном грузовике после заседания суда.