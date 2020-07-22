Появилась версия о перехвате истребителями РФ израильских самолетов за несколько минут до удара по Сирии

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22 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские истребители перехватили израильские самолеты за несколько минут до их удара по Сирии. Соответствующее предположение содержится в заметке, размешенной в отечественном сегменте интернета.

Ресурс Аvia.pro пишет, что в ходе атаки израильских ВВС, произошедшей некоторое время назад, как минимум одна из выпущенных ракет упала на территории Дамаска. Источники свидетельствуют, что жертв удалось избежать благодаря удачному стечению обстоятельств.

По сведениям, оказавшимся в распоряжении портала, российские истребители, дислоцирующиеся на базе «Хмеймим», поднялись в небо почти одновременно с началом авиаударов Израиля и вылетели в юго-восточном направлении. Согласно версии, выдвинутой в процитированной публикации, РФ воспрепятствовала силам ВВС еврейского государства в продолжении атаки.

Ранее в среду сообщалось, что Константин Сивков, экс-сотрудник Генштаба России, описал военный удар американцев по стране, который способен ее парализовать.