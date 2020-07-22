В Таиланде туроператоры массово выходят из бизнеса на фоне пандемии COVID-19

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22 июля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bangkok Post

отель в Таиланде, pixabay.com

В Таиланде туроператоры массово выходят из бизнеса на фоне резкого сокращения мирового туристического рынка, возникшего из-за пандемии коронавируса нового типа и мер, принятых рядом стран.

Известно, что более 30 процентов фирм, работавших в сфере приема туристов, сувенирные магазины и лавки, рестораны, рассчитанные на прием групп путшественников, компании, владеющие экскурсионными автобусами, прекратили свою деятельность в апреле-июне. Многие организации приступили к продаже своих активов и запустили процедуру ликвидации.

С января по июнь 2020 года более тысячи подобных компаний, то есть примерно половина от обладающих лицензией, вернули ее государству.