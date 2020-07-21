Власти Таиланда намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса до конца августа

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21 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Таиланд, pixabay.com

Премьер-министр и министр обороны Таиланда Прают Чан-Оча заявил о необходимости продлить режим чрезвычайного положения в стране, который ранее был введен из-за распространения коронавируса нового типа.

Премьер подчеркнул, что режим ЧП на территории Таиланда следует продлить до 31 августа. "Пусть ни у кого не будет сомнений, для чего это делается", – отметил Прают Чан-Оча.

Так, действие режима чрезвычайного положения может быть продлено в стране уже в четвертый раз. Окончательное решение по данному вопросу позже примет кабмин.

Напомним, 26 марта премьер-министр и министр обороны Таиланда впервые объявил о введении ЧП из-за пандемии COVID-19.