В Таиланде будут ослаблены ограничения из-за коронавируса

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29 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бангкок, pixabay.com

С 1 июня власти Таиланда ослабят ряд ограничений, которые ранее были введены в стране в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявили в Совете национальной безопасности.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита уточнил, что комендантский час будет сокращен.

Кроме того, ограничительные меры будут смягчены для целого ряда объектов экономики, культуры, системы образования и спорта. В частности, речь идет о выставочных залах, кинотеатрах, школах, университетах и спортивных сооружениях.