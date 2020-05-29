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В Новой Зеландии остался один пациент, зараженный COVID-19

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Новой Зеландии остался один пациент, зараженный COVID-19
пробирка, pixabay.com

В Новой Зеландии к настоящему моменту остался один пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию утром в пятницу, 29 мая, предоставили в министерстве здравоохранения страны.

98,5% зараженных COVID-19  (1 481 человек) были признаны в Новой Зеландии полностью выздоровевшими. Под наблюдением врачей остается один пациент с активным течением болезни, медики считают его состояние удовлетворительным, вследствие чего он проходит лечение амбулаторно.

На протяжении последней недели в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19.

ЕТ

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