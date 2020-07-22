В США арестован работник кофейни, плевавший в напитки полицейских
22 июля 2020, 16:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Northjersey
21-летний сотрудник кофейни Starbucks, расположенной в американском штате Нью-Джерси, был арестован после того, как выяснилось, что он плевал в кофе и другие напитки, которые заказывали полицейские.
Поступки молодого человека по имени Кевин Трехо были признаны компанией Starbucks "предосудительными", вследствие чего он был уволен. Юноше предъявили обвинения в том, что он в условиях распространения коронавируса нового типа преднамеренно изменил содержимое напитков полицейских и создавал "опасную среду".
Департамент полиции в настоящий момент работает над тем, чтобы правоохранители, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на COVID-19.
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