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Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа
пробирки, Marijan Murat/dpa

Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов уточнил, что в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе или отдельных административно-территориальных единицах будут установлены зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения коронавирусной инфекции.

Уровень будет определять автоматизированное программное обеспечение на базе определенных алгоритмов, а также имеющихся данных.

ЕТ

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