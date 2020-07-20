Зеленский: Украина готова ко второй волне COVID-19

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20 июля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, заявил что страна готова ко второй волне пандемии коронавируса нового типа, однако рассчитывает на то, что новой вспышки не произойдет.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав прогнозирует вторую волну COVID-19 на украинской территории на октябрь-ноябрь.

Владимир Зеленский в рамках селекторного совещания о предотвращении коронавируса заметил, что ситуация в настоящий момент такова, что следует постоянно быть начеку, однако при этом не стоит "преувеличивать реакции". Политик заметил, что Украина готова к новой волне заболевания, но надеется, что она минует страну.