Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения COVID-19

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

В России впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения COVID-19
анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Российской Федерации впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник заявили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 5 940 новых инфицированных в 85 регионах. У 1 556 заболевших нет клинических проявлений COVID-19. Отметим, что 29 апреля также был зафиксирован прирост зараженных менее 6 тысяч – 5 841.

С начала пандемии коронавируса нового типа в стране заразились 777 486 человек.

ЕТ

Экономика

Предсказан возможный негативный эффект в случае деноминации рубля властями РФ

Предсказан возможный негативный эффект в случае деноминации рубля властями РФ

Журналист Семен Новопрудский рассказал, какой негативный эффект может быть достигнут в случае деноминации рубля властями Российской Федерации. Свою точку зрения Новопрудский изложил на страницах интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью