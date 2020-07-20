В России впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения COVID-19

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20 июля 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Российской Федерации впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник заявили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 5 940 новых инфицированных в 85 регионах. У 1 556 заболевших нет клинических проявлений COVID-19. Отметим, что 29 апреля также был зафиксирован прирост зараженных менее 6 тысяч – 5 841.

С начала пандемии коронавируса нового типа в стране заразились 777 486 человек.