В России впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения COVID-19
20 июля 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории Российской Федерации впервые с 29 апреля выявили менее 6 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник заявили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последней информации оперативного штаба, в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 5 940 новых инфицированных в 85 регионах. У 1 556 заболевших нет клинических проявлений COVID-19. Отметим, что 29 апреля также был зафиксирован прирост зараженных менее 6 тысяч – 5 841.
С начала пандемии коронавируса нового типа в стране заразились 777 486 человек.
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