Власти Великобритании обеспечили ранний доступ к 90 млн доз вакцин от COVID-19
20 июля 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Великобритании обеспечили получение раннего доступа к 90 миллионам доз перспективных вакцин от коронавируса нового типа. Об этом заявили в Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.
Глава ведомства Алок Шарма заявил сообщил, что британское правительство установило важные партнерские связи с фармацевтическими компаниями BioNTech, Pfizer и Valneva, которые в настоящий момент занимаются разработкой принципиально новых вакцин для защиты от COVID-19. В результате было обеспечено получение раннего доступа к 90 миллионам доз.
Кроме того, власти Соединенного Королевства договорились о получении доступа к препарату компании AstraZeneca, в котором есть антитела, нейтрализующие коронавирусную инфекцию. Он будет полезен для людей, страдающих онкологией или пациентов с ослабленным иммунитетом.
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