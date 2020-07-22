Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену, пришедшую на свидание

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22 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: SNP FO

колючая проволока, pixabay.com

Мужчина, который находится под стражей во французском городе Роан, в среду захватил в заложники свою жену, пришедшую на свидание. Об этом заявил профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO.

Согласно последней информации, требования заключенного, захватившего заложницу пока остаются неясными.

Журналисты в свою очередь утверждают, что у злоумышленника при себе самодельное оружие. Кроме того, он якобы требует перевода в другое учреждение для отбытия наказания. Предполагается, что в ближайшее время на место прибудет спецподразделение Eris из Лиона.