Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену, пришедшую на свидание
22 июля 2020, 15:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: SNP FO
Мужчина, который находится под стражей во французском городе Роан, в среду захватил в заложники свою жену, пришедшую на свидание. Об этом заявил профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO.
Согласно последней информации, требования заключенного, захватившего заложницу пока остаются неясными.
Журналисты в свою очередь утверждают, что у злоумышленника при себе самодельное оружие. Кроме того, он якобы требует перевода в другое учреждение для отбытия наказания. Предполагается, что в ближайшее время на место прибудет спецподразделение Eris из Лиона.
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