Эксперты из Казахстана рассказали, каким должен быть будущий премьер-министр
22 июля 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
После того как президент Казахстана пригрозил правительству отставкой, общественный фонд «Стратегия» опросил экспертов по поводу того, каким они видят главу правительства.
Большинство экспертов высказались за то, чтобы правительство возглавил человек в возрасте от 46 до 55 лет. По мнению опрошенных, у него должны быть собственные взгляды, он должен быть ответственным, компетентным и решительным.
Сообщается, что образование принципиального значения не имеет, но желательно чтобы премьер был экономистом. Кроме этого, эксперты отметили, что у него должен быть опыт работы на региональном уровне, при этом партийность главы правительства партийность не имеет значения.
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