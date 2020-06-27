В Казахстане сняли с должности главу Минздрава, заразившегося коронавирусом

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27 июня 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Елжан Биртанов, фото из соцсети

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра здравоохранения страны. Елжана Биртанова который заразился коронавирусом, на должности главы Минздрава сменил его первый заместитель Алексей Цой. Указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова Касым-Жомарт Токаев подписал 25 июня.

«Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

Подписан указ о назначении министра здравоохранения Алексея Цоя, который занимал должность первого замглавы этого ведомства. Уволенный министр лечится от коронавируса в инфекционном отделении больницы.

Биртанов сообщил, что он подал прошение Главе Государства об освобождении с должности министра здравоохранения, так как у него осложнение, пневмония, и требуется дополнительное лечение.

Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне Министерства, так и в здравоохранении регионов. «Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас. Желаю здоровья и стойкости всем своим коллегам!» - написал Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

В Казахстане 27 и 28 июня действует жесткий карантин. Закрыто все, даже продуктовые супермаркеты.