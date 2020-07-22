Соперник Лукашенко на выборах призвала разорвать Союзный договор Белоруссии и РФ
22 июля 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]
Официальный Минск должен разорвать Союзный договор с Российской Федерацией. Соответствующий призыв озвучила Анна Канопацкая, соперник белорусского президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства.
Кроме того, Канопацкая высказалась за выход ее страны из ОДКБ и отказ от соглашения, который предусматривает предоставление российской стороне в аренду военных баз на территории Белоруссии. Свою точку зрения кандидат, выступившая в эфире национального телевидения, аргументировала тем, что Минску необходимо придерживаться нейтралитета.
Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии зарегистрировал пятерых претендентов на пост президента.
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