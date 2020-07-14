В Белоруссии среди пяти зарегистрированных кандидатов в президенты две женщины - супруга блогера и бывший парламентарий

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14 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны. На пост белорусского президента претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» (БСДГ) Сергей Черечня, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и супруга блогера Сергея Тихановского Светлана.

ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.

Как пишут белорусские СМИ со ссылкой на сообщение ЦИК, причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны. В начале июля Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.