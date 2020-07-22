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США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о ковидной вакцине

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о ковидной вакцине
Компьютер. Фото: pixabay.com

Минюст США обвиняет двух граждан Китая в попытке хищения данных компаний, занимающихся разработкой вакцины и лекарств от коронавируса, а также тест-систем.

В ведомстве заявляют, что обвиняемые исследовали уязвимости в компьютерных сетях компаний, разрабатывающих вакцины против Covid-19, а также технологии тестирования и методы лечения. Юридически обвинения звучат, как «сговор с целью совершения кибермошенничества», а также «кража коммерческой тайны». Американская прокуратура не исключает, что взломщики могли действовать по поручению китайских спецслужб.

В словам помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Демерса, Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей «занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам».

ДВа

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