США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о ковидной вакцине
22 июля 2020, 09:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Минюст США обвиняет двух граждан Китая в попытке хищения данных компаний, занимающихся разработкой вакцины и лекарств от коронавируса, а также тест-систем.
В ведомстве заявляют, что обвиняемые исследовали уязвимости в компьютерных сетях компаний, разрабатывающих вакцины против Covid-19, а также технологии тестирования и методы лечения. Юридически обвинения звучат, как «сговор с целью совершения кибермошенничества», а также «кража коммерческой тайны». Американская прокуратура не исключает, что взломщики могли действовать по поручению китайских спецслужб.
В словам помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Демерса, Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей «занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам».
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