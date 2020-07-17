В США готовится новый закон против хакеров из России

Американский конгрессмен, лидер фракции Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что в США в настоящий момент готовится новый закон в отношении России. Он будет направлен против хакеров.
Маккарти заявил, что продолжающиеся "злонамеренные действия Москвы", направленные на ослабление ответа США на пандемию COVID-19, не должны остаться без ответа. Конгрессмен подчеркнул, что уже в ближайшие дни он представит законопроект, который обеспечит привлечение к ответственности российских хакеров.
Отметим, что американские власти и руководство ряда других западных стран убеждены в том, что хакеры из РФ пытались получить информацию о разработке вакцины от коронавируса нового типа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.