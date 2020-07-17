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В США готовится новый закон против хакеров из России

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В США готовится новый закон против хакеров из России
программирование, pixabay.com

Американский конгрессмен, лидер фракции Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что в США в настоящий момент готовится новый закон в отношении России. Он будет направлен против хакеров.

Маккарти заявил, что продолжающиеся "злонамеренные действия Москвы", направленные на ослабление ответа США на пандемию COVID-19, не должны остаться без ответа. Конгрессмен подчеркнул, что уже в ближайшие дни он представит законопроект, который обеспечит привлечение к ответственности российских хакеров.

Отметим, что американские власти и руководство ряда других западных стран убеждены в том, что хакеры из РФ пытались получить информацию о разработке вакцины от коронавируса нового типа.

ЕТ

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