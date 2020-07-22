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Соловьев объяснил, почему Зеленский «открыл врата ада»

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев объяснил, почему Зеленский «открыл врата ада»
Владимир Зеленский. Фото: соцсети

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского согласиться на требование террориста. «Открыл врата ада», - заявил Соловьев.

Ранее Зеленский выполнил требования мужчины, захватившего заложников в Луцке. Президент Украины призвал людей посмотреть фильм о жестоком обращении с животными.

«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - прокомментировал действия Зеленского Соловьев.

АБ

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