Соловьев объяснил, почему Зеленский «открыл врата ада»

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского согласиться на требование террориста. «Открыл врата ада», - заявил Соловьев.

Ранее Зеленский выполнил требования мужчины, захватившего заложников в Луцке. Президент Украины призвал людей посмотреть фильм о жестоком обращении с животными.

«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - прокомментировал действия Зеленского Соловьев.

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru