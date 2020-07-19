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Соловьев раскритиковал Зеленского, объясняющего причину извинений перед Кадыровым

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев раскритиковал Зеленского, объясняющего причину извинений перед Кадыровым
владимир со

Владимир Соловьев раскритиковал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, почему ему пришлось извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Соловьев возмутился, что, согласно новой версии, Зеленский извинялся не перед Рамзаном Кадыровым, а перед всем мусульманским миром. «И это "президент" страны... Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром», - написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского.

АБ

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

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