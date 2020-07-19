Соловьев раскритиковал Зеленского, объясняющего причину извинений перед Кадыровым

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19 июля 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

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Владимир Соловьев раскритиковал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, почему ему пришлось извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Соловьев возмутился, что, согласно новой версии, Зеленский извинялся не перед Рамзаном Кадыровым, а перед всем мусульманским миром. «И это "президент" страны... Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром», - написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского.