Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского
19 июля 2020, 07:26[ «Аргументы Недели» ]
Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что раньше знал Зеленского как человека, который может признать свою вину и извиниться, однако после получения президентских полномочий он стал «пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя».
Таким образом Рамзан Ахматович прокомментировал интервью украинского президента Дмитрию Гордону, где Зеленский рассказал об одном из выпусков «Квартала 95» с плачущим Кадыровым. Также глава Чечни добавил, что сейчас Зеленский не только не держит свои слова, но и предвыборные обещания, среди которых прекращение конфликта на Донбассе.
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