В Британии странно процитировали опровержение Москвы

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21 июля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Минерва Макгонагалл на скриншоте кадра из фильма про Гарри Поттера

Скандал с российским вмешательством набирает обороты в Великобритании. Там пытаются свалить вину на Brexit на Россию. Якобы она вмешалась. Москва уже пояснила, что это бред. Британские СМИ процитировали этот ответ, но сделали это своеобразно.



Цитата официльной Москвы выглядит, как уловка. Небольшая заметка, спрятанная в большом массиве новостей про коронавирус.

«Вмешательство России» во внутренние дела Великобритании стало главной информационной повестки Лондона в нынешний вторник. Парламентский комитет выступил с докладом, в котором были выдвинуты обвинения в адрес правительства Великобритания. Якобы Москва вмешалась, а официальный Лондон это дело не расследовал.

«Обвинения в очередной раз необоснованны, необоснованны и неубедительны», — заявил во вторник в письменном виде глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Слова российского сенатора процитировали британские журналисты. Они вошли в публикацию про опровержение Кремля. Парламентский доклад назван высосанным из пальца и доказательством руссофобии.

Это был реверенас. Формально опровержение есть. Но по факту оно спрятано. Главная тема стоит в самом титуле. И там нет упоминания об опровержении. Оно спрятано в небольшой заметке, которую еще нужно поискать.