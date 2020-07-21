Британия и не разбиралась, вмешалась ли Россия в выборы

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Британский парламент попенял официальному Лондону на отсутствие результатов расследования на тему вмешательства России в выборы.

Комитет по разведке и безопасности британского парламента выступил с докладом. В нем обвинения в адрес правительства Великобритании. Утверждается, что оно «не смогло расследовать вмешательство» Кремля.

«Британское правительство и спецслужбы не смогли подготовить или провести какую-либо надлежащую оценку попыток Кремля вмешаться в референдум по Brexit 2016 года, говорится в давно отложенном докладе России», — это цитата газеты the Guardian.

На 50 страницах документа главный вывод: Лондон фактически закрыл глаза на обвинения в российских нарушениях. А правительство «не видело и не искало доказательств успешного вмешательства в демократические процессы Великобритании».

Журналисты тут же начали искать кротов в британском истеблишменте. Они припомнили любовь российских олигархов к Лондону. И сравнили реакцию британского правительства с Соединенными Штатами.

Соединенные Штаты в адрес России постоянно обрушиваются с ерундой. И чаще всего это делают именно журналисты. Недавний скандал уже затухает. Но американские журналисты обвинили ГРУ в найме талибов для убийства американских солдат.

Никакого ГРУ уже давно не существует в помине. Фактурой стали голословные показания, которые даже на непрофессиональный взгляд шиты белыми нитками. Даже Белый дом назвал эти вбросы фейками.

Британские журналисты теперь пытаются раздуть свой скандал. Они утверждают, что Россия вмешалась во внутреннюю политику Великобритании, а правительство не хочет это расследовать.

В действительности, правительство Великобритании все видело, все расследовало, но реакции не было, потому что все это полнейшая ерунда. Судя по всему, у англичан скоро появится пословица: если в кране нет воды, значит выпили русские.