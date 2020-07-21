Лукашенко предостерег белорусов от поездок за границу

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21 июля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белорусам не следует ездить за границу – это позволит избежать новой волны коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что страна «избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и это дало положительный результат, заболеваемость снижается».

«Вместе с тем в мире не исключена вторая волна заболеваемости, поэтому важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Белоруссии», – отметил Лукашенко, поблагодарив медиков за отличную работу, которую он назвал подвигом.

По состоянию на 21 июля, на территории республики было зарегистрировано более 66 тысяч случаев коронавируса.