У НАОК далеко идущие космические планы

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21 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Китайское военное руководство в период до 2050 года намерено за счет совершенствования существующих и развертывания новых элементов КРНС «Бэйдоу» расширить возможности орбитальной группировки по скрытной передаче данных военного характера.

По оценке командования НОАК, избыточность каналов системы спутниковой связи КНР имеет особую значимость, так как позволяет при необходимости обеспечить увеличивающиеся потребности национальных вооруженных сил в передаче информации в угрожаемый период.

Данное положение повышает возможности китайской орбитальной группировки по противодействию и сдерживанию противника в космосе, сопоставимому с другими видами стратегического сдерживания - в области ядерных, обычных вооружений и информации, получения преимуществ в ведении боевых действий в различных сферах с использованием неядерных систем огневого поражения. Большое количество ИСЗ в составе КРНС «Бэйдоу» и значительное разнообразие используемых ими орбит заведомо увеличивают ее боевую устойчивость в случае войны.

Читать статью полностью: Китай развивает свою спутниковую сеть навигации и позиционирования