Китай развивает свою спутниковую сеть навигации и позиционирования

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21 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

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Не желая ни от кого зависеть в такой важнейшей сфере, как спутниковая навигация, Китай в 2000 г. приступил к работе над проектом «Бэйдоу». Его разрабатывали с целью решения задач в области национальной безопасности, а также в сфере экономики страны. Первый навигационный искусственный спутник Земли (ИСЗ) был выведен на орбиту в 2007 г., до этого было проведено несколько экспериментальных запусков. Опытная эксплуатация китайской космической радионавигационной системы (КРНС) «Бэйдоу» началась 27 декабря 2011 года.



27 декабря 2012 года КРНС «Бэйдоу» была запущена в коммерческую эксплуатацию как региональная система позиционирования, при этом спутниковая группировка составляла на тот момент 16 спутников. 8 мая 2014 года система прошла экспертную проверку, в ходе которой было установлено, что в районе города Тяньцзинь точность определения местоположения составляет менее 1 метра.

Отличительной особенностью китайской КРНС от американской («Навстар»), российской (ГЛОНАСС) и европейской («Галилео») систем аналогичного назначения является развертывание спутников на трех типах орбит: геостационарной, геосинхронной и средней околоземной. По оценкам китайских специалистов, такая геометрия позволяет повысить точность определения местоположения объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а затем и на всей поверхности Земли.

В настоящий момент 12 действующих ИСЗ «Бэйдоу» находятся на геосинхронной орбите (на этой орбите период обращения ИСЗ вокруг Земли равен земным суткам), 27 – на средней околоземной, 5 – на геостационарной орбите (геосинхронная орбита, лежащая в плоскости экватора). Таким образом, система считается полностью построенной и укомплектованной. Точность определения координат с помощью КРНС «Бэйдоу» достигает теперь 10 см. По количеству задействуемых ИСЗ КРНС «Бэйдоу» обошла все остальные спутниковые навигационные системы.

Наземные станции слежения системы «Бэйдоу» размещены в самом Китае (в Чэнду, Харбине, Гонконге, Лхасе, Шанхае, Ухане), а также в Сингапуре, Австралии, ОАЭ, в Европе и Африке. Более 120 стран пользуются сервисами, базирующимися на данных, получаемых с помощью КРНС «Бэйдоу», включая отслеживание движения судов в море и в портах и борьбу с последствиями стихийных бедствий.

Что касается военного применения КРНС, то, с точки зрения китайского командования, орбитальная группировка, отвечающая требованиям стратегии, должна быть развернута на оптимальном удалении от поверхности Земли, обеспечивающем максимальную эффективность ИСЗ в зоне боевого применения войск, а также создание условий для надежного оперативного управления национальными воинскими формированиями и системами высокоточного оружия в различных регионах мира.

В космическом пространстве китайцами определяется стратегическая космическая зона - территория и акватория Земного шара, воздушно-космическое пространство над ними с расположенными в установившихся границах странами (или союзами государств), зонами их интересов и влияния, в пределах которых в процессе межгосударственных отношений для достижения национальных интересов наряду с другими средствами могут быть использованы средства вооруженной борьбы.

Стратегическая космическая зона включает три операционные зоны: ближняя (высотой до 2 тыс. км от поверхности Земли) - для размещения ИСЗ разведки, связи, топогеодезических: средняя (от 2 тыс. до 20 тыс. км) - для навигационных спутников; дальняя (свыше 20 тыс. км) - для ИСЗ обнаружения стартов баллистических ракет, связи и боевого управления, ретрансляции, разведки и метеорологии.

В интересах сохранения оперативных преимуществ в космосе предусматривается создание орбитальной группировки за счет размещения на различных орбитах многоцелевых платформ или систем, обеспечивающих в масштабе реального времени наблюдение за ключевыми объектами критической инфраструктуры противника, результаты которого позволят принять превентивные меры.

Для передачи закрытых сигналов КРНС «Бэйдоу» предполагается использовать радиочастоты, близкие к диапазону КРНС «Навстар», ГЛОНАСС и «Галилео», что затруднит нарушение работы национальной космической группировки со стороны вероятных противников без причинения ущерба собственным потребителям. Кроме того, это может позволить китайской стороне в критической ситуации вносить преднамеренные помехи в навигационные системы, задействуемые в интересах военных пользователей стран Запада или России.

Повысить результативность компонентов орбитальной группировки предполагается за счет размещения ИСЗ на различных орбитах, что должно позволить выработать оптимальный алгоритм применения многофункциональных китайских космических аппаратов и усложнить противнику задачу по определению численности орбитальной группировки.

Китайское военное руководство в период до 2050 года намерено за счет совершенствования существующих и развертывания новых элементов КРНС «Бэйдоу» расширить возможности орбитальной группировки по скрытной передаче данных военного характера. По оценке командования НОАК, избыточность каналов системы спутниковой связи КНР имеет особую значимость, так как позволяет при необходимости обеспечить увеличивающиеся потребности национальных вооруженных сил в передаче информации в угрожаемый период.

Данное положение повышает возможности китайской орбитальной группировки по противодействию и сдерживанию противника в космосе, сопоставимому с другими видами стратегического сдерживания - в области ядерных, обычных вооружений и информации, получения преимуществ в ведении боевых действий в различных сферах с использованием неядерных систем огневого поражения. Большое количество ИСЗ в составе КРНС «Бэйдоу» и значительное разнообразие используемых ими орбит заведомо увеличивают ее боевую устойчивость в случае войны.

Неоднократно обсуждался вопрос объединения КРНС «Бэйдоу» с российской ГЛОНАСС. Пока данный вопрос остается нерешенным, очевидно, из-за высокой степени секретности обеих систем. Тем не менее, полного отказа от данной идеи также не было, т.е., теоретически, ее реализация не исключена (возможно, в некоем частичном варианте).