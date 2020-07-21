Власти Малайзии вернули двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну
21 июля 2020, 16:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Малайзия повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех въезжающих в страну.
В Минздраве Малайзии пояснили, что это связано с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире, а также в связи с увеличением количества зараженных среди возвращающихся в страну вывозными авиарейсами граждан.
Карантин, по данным ведомства, вводится в стране, чтобы исключить возникновение «новых кластеров заражения».
Также сообщается, что обязательный карантин в государственных карантинных учреждениях и гостиницах возобновляется с 24 июля.
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