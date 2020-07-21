Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Малайзии вернули двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Малайзии вернули двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну
Куала-Лумпур. Фото: pixabay.com

Малайзия повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех въезжающих в страну.

В Минздраве Малайзии пояснили, что это связано с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире, а также в связи с увеличением количества зараженных среди возвращающихся в страну вывозными авиарейсами граждан.

Карантин, по данным ведомства, вводится в стране, чтобы исключить возникновение «новых кластеров заражения».

Также сообщается, что обязательный карантин в государственных карантинных учреждениях и гостиницах возобновляется с 24 июля.

ДВа

В мире

В ООН предрекли катастрофу в случае полномасштабной войны Армении и Азербайджана

В ООН предрекли катастрофу в случае полномасштабной войны Армении и Азербайджана

В Организации Объединенных Наций высказались по поводу напряженности в отношениях Армении и Азербайджана, между военными этих стран некоторое время назад произошли боестолкновения на границе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью