Власти Малайзии вернули двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

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21 июля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Куала-Лумпур. Фото: pixabay.com

Малайзия повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех въезжающих в страну.

В Минздраве Малайзии пояснили, что это связано с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире, а также в связи с увеличением количества зараженных среди возвращающихся в страну вывозными авиарейсами граждан.

Карантин, по данным ведомства, вводится в стране, чтобы исключить возникновение «новых кластеров заражения».

Также сообщается, что обязательный карантин в государственных карантинных учреждениях и гостиницах возобновляется с 24 июля.