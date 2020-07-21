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Космическая стратегия Китая охватывает всю планету

, 15:57 [ «Аргументы Недели», ]

Космическая стратегия Китая охватывает всю планету
Фото: соцсети

В космическом пространстве китайцами определяется стратегическая космическая зона - территория и акватория Земного шара, воздушно-космическое пространство над ними с расположенными в установившихся границах странами (или союзами государств), зонами их интересов и влияния, в пределах которых в процессе межгосударственных отношений для достижения национальных интересов наряду с другими средствами могут быть использованы средства вооруженной борьбы. 

Стратегическая космическая зона включает три операционные зоны: ближняя (высотой до 2 тыс. км от поверхности Земли) - для размещения ИСЗ разведки, связи, топогеодезических: средняя (от 2 тыс. до 20 тыс. км) - для навигационных спутников; дальняя (свыше 20 тыс. км) - для ИСЗ обнаружения стартов баллистических ракет, связи и боевого управления, ретрансляции, разведки и метеорологии. 

Читать статью полностью: Китай развивает свою спутниковую сеть навигации и позиционирования

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