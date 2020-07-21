Китайская сеть навигации и позиционирования «Бэйдоу»

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21 июля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Отличительной особенностью китайской КРНС от американской («Навстар»), российской (ГЛОНАСС) и европейской («Галилео») систем аналогичного назначения является развертывание спутников на трех типах орбит: геостационарной, геосинхронной и средней околоземной. По оценкам китайских специалистов, такая геометрия позволяет повысить точность определения местоположения объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а затем и на всей поверхности Земли.

В настоящий момент 12 действующих ИСЗ «Бэйдоу» находятся на геосинхронной орбите (на этой орбите период обращения ИСЗ вокруг Земли равен земным суткам), 27 – на средней околоземной, 5 – на геостационарной орбите (геосинхронная орбита, лежащая в плоскости экватора). Таким образом, система считается полностью построенной и укомплектованной. Точность определения координат с помощью КРНС «Бэйдоу» достигает теперь 10 см. По количеству задействуемых ИСЗ КРНС «Бэйдоу» обошла все остальные спутниковые навигационные системы.

Читать статью полностью: Китай развивает свою спутниковую сеть навигации и позиционирования