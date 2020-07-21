Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

У станции метро «Минская» в Киеве обезвредили подозрительный предмет

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У станции метро «Минская» в Киеве обезвредили подозрительный предмет
метро в Киеве, Alexander Farnsworth/picture alliance

Днем во вторник, 21 июля, в сети появилась информация об обезвреживании подозрительного предмета у станции метро "Минская" в Киеве. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы Украины.

Ранее стало известно, что киевская полиция получила информацию о минировании площади перед станцией метро "Минская". На место направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, а также кинологов со служебными собаками и взрывотехников.

В рамках проверки территории у одного из киосков нашли подозрительную коробку, которую обезвредили на месте. Остатки направлены на экспертизу.

ЕТ

Экономика

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью