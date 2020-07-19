Произошел взрыв на крупном объекте иранской энергетики

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19 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На одной из электростанций в иранской провинции Исфахан прогремел сильный взрыв. Об этом сообщило 19 июля государственное агентство новостей Исламской Республики (IRNA).

Из слов местного чиновника стало известно, что взрыв произошел на электростанции в городе Исламабад, провинция Исфахан. О жертвах сообщений не поступало. В течение последних нескольких недель в Иране произошла серия взрывов, на нескольких военных, ядерных и промышленных объектах, в том числе и в Натанзе.

Глава службы гражданской обороны Ирана Гулам Реза Джалали заявил, - Тегеран не исключает, что взрывы были вызваны диверсионными операциями со стороны оппозиционных групп или других враждебных структур. Другие иранские официальные лица считают, что взрывы были делом рук спецслужб Израиля или Соединенных Штатов.