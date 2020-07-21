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Число новых случаев заражения COVID-19 в Испании за месяц увеличилось на 400%

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число новых случаев заражения COVID-19 в Испании за месяц увеличилось на 400%
больница в Испании, Xavi Bonilla/Keystone Press Agency

На территории Испании количество случаев заражения коронавирусом нового типа за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%. Об этом заявили в министерстве здравоохранения.

С 21 июня, когда в Испании был снят режим повышенной готовности, диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден у 18 564 человек, скончались 99 пациентов, 1 154 испанца были доставлены в клиники, 93 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Только за две с лишним недели число зараженных выросло в три раза: 3 июля было 8,76 случая заболевания на 100 тысяч населения, а 20 июля – 27,39 случая.

Самая сложная ситуация с COVID-19 выявлена в Каталонии и Арагоне.

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