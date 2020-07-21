Во Франции предупреждают о возможной второй волне COVID-19 осенью или зимой

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21 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Париж, pixabay.com

Глава Научного совета при французском правительстве Жан-Франсуа Дельфресси во вторник, 21 июля, заявил, что вторая волна коронавируса нового типа может прийти на территорию Франции грядущей осенью.

Подчеркивается, что существуют три возможных сценария развития событий. Один из них заключается в том, что COVID-19 придет из южного полушария в северное осенью или зимой, а затем исчезнет. Второй сценарий: возникнет настоящая вторая волна коронавируса нового типа. И третий: вирус вернется и станет хроническим заболеванием.

Наиболее вероятным считается сценарий, при котором во Франции с октября по декабрь начнется вторая волна коронавирусной инфекции.