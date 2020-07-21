Захарова оценила британский доклад о «российском вмешательстве»

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21 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 21 июля, прокомментировала доклад британского парламента по так называемому российскому вмешательству.

Мария Захарова сообщила, что обнародование доклада не стало сенсацией. "Русофобия в фейковой огранке", – подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее в британском парламенте выступили с заявлением, что российская сторона якобы пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии в 2014 году. Соответствующая информация содержится в докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.