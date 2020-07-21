Британские депутаты заявили, что РФ «пыталась повлиять» на исход шотландского референдума
21 июля 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Комитет британского парламента во вторник, 21 июля, заявил, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Данная информация содержится в докладе.
В комитете, ссылаясь на некие комментарии из открытых источников, отмечается, что Россия могла организовать кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года. Подобные "действия" со стороны Москвы в докладе называют "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".
Российское руководство в свою очередь заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других государствах.
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