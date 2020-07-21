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Британские депутаты заявили, что РФ «пыталась повлиять» на исход шотландского референдума

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Британские депутаты заявили, что РФ «пыталась повлиять» на исход шотландского референдума
Лондон, pixabay.com

Комитет британского парламента во вторник, 21 июля, заявил, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Данная информация содержится в докладе.

В комитете, ссылаясь на некие комментарии из открытых источников, отмечается, что Россия могла организовать кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года. Подобные "действия" со стороны Москвы в докладе называют "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Российское руководство в свою очередь заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других государствах.

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