Британские депутаты заявили, что РФ «пыталась повлиять» на исход шотландского референдума

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21 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лондон, pixabay.com

Комитет британского парламента во вторник, 21 июля, заявил, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Данная информация содержится в докладе.

В комитете, ссылаясь на некие комментарии из открытых источников, отмечается, что Россия могла организовать кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года. Подобные "действия" со стороны Москвы в докладе называют "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Российское руководство в свою очередь заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других государствах.