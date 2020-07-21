Байден будет расценивать вмешательство в выборы в США как враждебные действия, если станет президентом

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21 июля 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Джо Байден, ImagePressAgency/face to face

Вероятный кандидат от демократов на пост президента Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что если его изберут, он будет расценивать вмешательство в выборы в стране как враждебные действия.

Джо Байден заявил, что предупреждает Россию и другие иностранные правительства о недопустимости вмешательства в американские выборы.

Политик подчеркнул, что администрация президента США при необходимости будет принимать меры. Подчеркивается, что речь идет о введении санкций в отношении финансового сектора, ответных шагах в киберпространстве, заморозке активов, раскрытии коррупции.