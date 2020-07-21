Снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил под Горловкой морского пехотинца ВСУ
21 июля 2020, 13:26[ «Аргументы Недели» ]
Снайпер Народной милиции самопровозглашенной ДНР ликвидировал пол Горловкой морского пехотинца Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в заметке, размешенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как информирует издание «Русская весна», инцидент произошел накануне днем. Смертельное ранение в голову в результате выстрела снайпера получил 26-летний Василий Кравченко, проходивший службу в 503-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ.
Ранее во вторник сообщалось, что на Украине предсказали уход республик Донбасса под российскую юрисдикцию. С соответствующим заявлением выступил политический эксперт Руслан Бортник.
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