Снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил под Горловкой морского пехотинца ВСУ

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21 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

Снайпер Народной милиции самопровозглашенной ДНР ликвидировал пол Горловкой морского пехотинца Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в заметке, размешенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», инцидент произошел накануне днем. Смертельное ранение в голову в результате выстрела снайпера получил 26-летний Василий Кравченко, проходивший службу в 503-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ.

Ранее во вторник сообщалось, что на Украине предсказали уход республик Донбасса под российскую юрисдикцию. С соответствующим заявлением выступил политический эксперт Руслан Бортник.