Совфед: демократы стремятся нанести удар по имиджу Трампа

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев во вторник, 21 июля, заявил, что сенаторы-демократы пытаются перед выборами нанести удар по имиджу действующего президента США Дональда Трампа.
Ранее группа демократов внесла в сенат Соединенных Штатов Америки резолюцию против участия России в G7. Политики обвинили американского лидера Дональда Трампа в желании наладить отношения с Москвой.
Кондратьев заявил, что речь идет о "резолюции ради резолюции". Сенатор уточнил, что с одной стороны данный шаг позволяет поддержать традиционную антироссийскую риторику на фоне понимания, что РФ вряд ли вернется в "Большую семерку". С другой – это нанесение очередного удара по имиджу Трампа в рамках предвыборной гонки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.