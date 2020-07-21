Совфед: демократы стремятся нанести удар по имиджу Трампа

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21 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев во вторник, 21 июля, заявил, что сенаторы-демократы пытаются перед выборами нанести удар по имиджу действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее группа демократов внесла в сенат Соединенных Штатов Америки резолюцию против участия России в G7. Политики обвинили американского лидера Дональда Трампа в желании наладить отношения с Москвой.

Кондратьев заявил, что речь идет о "резолюции ради резолюции". Сенатор уточнил, что с одной стороны данный шаг позволяет поддержать традиционную антироссийскую риторику на фоне понимания, что РФ вряд ли вернется в "Большую семерку". С другой – это нанесение очередного удара по имиджу Трампа в рамках предвыборной гонки.